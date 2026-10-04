Киев и Берлин обсудили ассоциированное членство Украины в Евросоюзе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин добивается ускорения интеграции Украины в Евросоюз и обсуждает этот вопрос с партнёрами в Брюсселе. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в ходе визита в Киев.

По словам Мерца, на встречах затрагивалась европейская перспектива Украины. Канцлер также намерен подробнее представить своё предложение о предоставлении стране статуса ассоциированного члена ЕС.

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз летом 2022 года. Переговоры о членстве разделены на шесть тематических кластеров и 33 главы. Их начало само по себе не означает, что страна обязательно войдёт в состав ЕС, и не устанавливает сроков вступления.

Ранее Мерц предложил лидерам стран Евросоюза и руководителям европейских институтов рассмотреть особый статус для Украины. Он описал его не как упрощённое членство, а как расширение соглашения об ассоциации, заключённого в 2014 году. По мнению канцлера, такой формат мог бы способствовать ускорению интеграции.

Кроме того, он выступил за участие Украины в военных структурах ЕС и распространение на неё положения договора о взаимной помощи в сфере обороны.

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