Киев разрабатывает свою спутниковую систему связи в ответ на «Рассвет» РФ

Украина создает спутниковую группировку Similar по образу и подобию Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы над созданием национальной системы спутниковой связи Similar. Проект разрабатывается по аналогии с американской сетью Starlink, сообщает РБК-Украина.

Глава государства отметил, что у инженеров уже есть определенные наработки в этой сфере. Однако конкретные технические детали и сроки реализации проекта он не раскрыл.

По информации издания, Киев рассматривает разработку Similar как ответ на запуск российской спутниковой системы «Рассвет». Сообщается, что внедрение российского комплекса значительно расширило возможности Вооруженных сил России.

Ранее мы писали: Зеленский просил Трампа ввести санкции против проекта «Рассвет»

Читайте также: SpaceXAI сменит название после распоряжения Трампа об ИИ

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!