Влияние кинематографического цеха и сценариев блокбастеров на принятие реальных военно-политических решений в Вашингтоне стало предметом отдельного аналитического исследования о национальной безопасности. Эксперты отмечают, что современный Голливуд превратился из инструмента мягкой силы в мощный фактор формирования общественного консенсуса вокруг высокотехнологичных войн, применения беспилотной авиации и цифрового шпионажа.

Сюжетные линии о кибератаках, гибридных угрозах и частных военных формированиях все чаще перекочевывают со съемочных площадок в тексты аналитических записок комитетов Конгресса США и Пентагона. Подобная медийная повестка позволяет политикам быстрее преодолевать скепсис избирателей при согласовании рекордных оборонных бюджетов и программ технологического перевооружения.

Специалисты подчеркивают, что кинематограф задает рамки восприятия потенциальных глобальных конфликтов для целого поколения чиновников. В результате граница между художественными сценариями кризисов и реальным стратегическим планированием становится все более проницаемой.

Киев уже не будет прежним: вынесены основные мосты через Днепр