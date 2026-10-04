Кличко рассказал о повреждении дорожного полотна на Северном мосту

Кличко сообщил о повреждении в Киеве дорожного полотна на Северном мосту

На Северном мосту в Киеве повреждено дорожное полотно — об этом проинформировал мэр столицы Виталий Кличко в своём Telegram‑канале, кратко сообщив о взрыве на мосту.

Издание «Реальный Киев» разместило видео, на котором видна крупная воронка в дорожном покрытии. Ранее в городе фиксировались взрывы.

Северный мост — один из ключевых автотранспортных переходов через Днепр, он имеет большое значение для транспортной системы Киева. Это однопилонный вантовый мост длиной 816 метров и шириной 31 метр. Сведения о взрывах на нём поступали и днём ранее.

По данным Минобороны РФ, Вооружённые силы РФ нанесли удар по Северному мосту — в ведомстве указали, что объект использовался для переброски войск и логистики при доставке военных грузов для нужд ВСУ.