КНДР запустила баллистическую ракету после заявлений Сеула

Пхеньян выпустил ракету в сторону моря на следующий день после того, как сестра Ким Чен Ына осудила Южную Корею за заявление о том, что северокорейские мины ранили южнокорейских солдат в демилитаризованной зоне.

Корейская Народно-Демократическая Республика запустила баллистическую ракету в сторону моря в субботу, сообщили Южная Корея и Япония, на следующий день после того, как Пхеньян отверг обвинения Сеула в том, что северокорейские мины ранили южнокорейских солдат.

Ракета была запущена из района Вонсан около 6:30 утра в сторону Восточного моря, также известного как Японское, и пролетела более 700 км, сообщили южнокорейские военные. Сеул и Вашингтон анализируют данные об испытании, добавили они.

Береговая охрана Японии со ссылкой на министерство обороны сообщила, что объект мог быть баллистической ракетой и, судя по всему, упал, и предупредила суда о необходимости принять меры предосторожности.

Военные Южной Кореи заявили, что усилили контроль над дальнейшими ракетными испытаниями соседей и будут обмениваться разведданными с США и Японией. В субботу Совет национальной безопасности при президенте Южной Кореи созвал экстренное заседание для оценки ситуации, сообщает Reuters.

Ким Ё Чжон, влиятельная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, в пятницу выступила с заявлением, в котором отвергла требование Сеула принести извинения за то, что якобы было северокорейскими минами, из-за которых были тяжело ранены южнокорейские солдаты в демилитаризованной зоне – тщательно охраняемом буферном пространстве между двумя Кореями.

В четверг президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал Пхеньян вернуться к диалогу, несмотря на то, что днем ранее его военные потребовали извинений. В ответ Ким Ё Чжон назвала Сеул «отвратительным» и высмеяла последнюю попытку президента Ли наладить диалог, назвав ее «кульминацией фарса, за которым стоит понаблюдать».

Ким также предупредила, что Пхеньян «готов ко всему», что может предпринять Сеул в связи с подрывом на мине. На следующее утро после этого заявления Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает Reuters.

На прошедшей неделе Южная Корея заявила, что взрыв, в результате которого пострадали трое южнокорейских солдат, выполнявших разведывательную миссию в буферной зоне шириной 4 км, протянувшейся через весь Корейский полуостров, произошёл из-за северокорейских мин.

Испытание ракеты может быть попыткой Пхеньяна заставить Южную Корею отреагировать на заявление сестры, считает Чхон Сон Чхан, вице-президент Института Седжона в Сеуле, исследовательского центра по вопросам Северной Кореи. Он добавил, что КНДР, возможно, испытала ракету нового типа.

В этом году Северная Корея провела более 10 ракетных испытаний, отмечает Reuters. Некоторые из них были проведены после того, как КНДР выразила протест против совместных военных учений Сеула и Вашингтона.

В последние годы КНДР отрицает объединение с Югом как национальную цель и называет Южную Корею своим «главным врагом», напоминает Reuters.