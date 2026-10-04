Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд категорически отверг возможность размещения каких-либо израильских военных объектов на национальной территории, пообещав заблокировать любые попытки создания военной базы Израиля в стратегическом порту Бербера. В интервью телеканалу Al Jazeera глава государства заявил, что Могадишо не допустит иностранного военного присутствия ни при каких обстоятельствах.

По словам сомалийского лидера, планы Тель-Авива включают использование морского порта и аэродрома Берберы в самопровозглашенном регионе Сомалиленд для проецирования военной силы в сторону Персидского залива и Ирана. Мохамуд подчеркнул, что любые сепаратные соглашения региональных властей с иностранными государствами без одобрения федерального центра являются незаконными и угрожают территориальной целостности страны.

Официальный Могадишо рассматривает стремление закрепиться на побережье Аденского залива как прямую угрозу стабильности на Африканском Роге. Сомалийское руководство намерено вынести вопрос о недопустимости милитаризации региона на уровень Лиги арабских государств и Африканского союза.

Киев уже не будет прежним: вынесены основные мосты через Днепр