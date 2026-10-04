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Политика 968

Медицинские чеки пенсионерам: Трамп анонсировал выплаты по программе Medicare

Белый дом обещает прямую финансовую поддержку миллионам пожилых граждан США

Белый дом обещает прямую финансовую поддержку миллионам пожилых граждан США
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Президент США Дональд Трамп объявил о планах предоставления прямых выплат более чем 20 миллионам пожилых американцев для компенсации страховых взносов по программе Medicare. Глава государства пообещал направить получателям господдержки адресные чеки на сумму 90 долларов каждому в рамках усилий по сдерживанию инфляционного давления на медицинские услуги.

Выступая перед сторонниками в штате Огайо, американский лидер отметил, что мера призвана снизить финансовую нагрузку на малоимущих граждан в преддверии предстоящих промежуточных выборов. Оппоненты и критики администрации указали на колоссальные сопутствующие расходы бюджета и популистский характер инициативы, тогда как представители Белого дома сослались на широкие дискреционные полномочия специального фонда совершенствования Medicare.

Эксперты в области здравоохранения ведут расчет совокупной стоимости предложенного пакета реформ в долгосрочной перспективе, предупреждая о возможном росте дефицита фонда медицинского страхования.

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