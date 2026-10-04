Медицинские чеки пенсионерам: Трамп анонсировал выплаты по программе Medicare

Президент США Дональд Трамп объявил о планах предоставления прямых выплат более чем 20 миллионам пожилых американцев для компенсации страховых взносов по программе Medicare. Глава государства пообещал направить получателям господдержки адресные чеки на сумму 90 долларов каждому в рамках усилий по сдерживанию инфляционного давления на медицинские услуги.

Выступая перед сторонниками в штате Огайо, американский лидер отметил, что мера призвана снизить финансовую нагрузку на малоимущих граждан в преддверии предстоящих промежуточных выборов. Оппоненты и критики администрации указали на колоссальные сопутствующие расходы бюджета и популистский характер инициативы, тогда как представители Белого дома сослались на широкие дискреционные полномочия специального фонда совершенствования Medicare.

Эксперты в области здравоохранения ведут расчет совокупной стоимости предложенного пакета реформ в долгосрочной перспективе, предупреждая о возможном росте дефицита фонда медицинского страхования.

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