Бывший пресс‑секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что концепция НАТО как структуры, призванной «защищать людей», утратила актуальность на Украине.

В публикации в соцсети X она написала, что «идея НАТО умерла на Украине» и выразила мнение, будто сейчас украинцы гибнут ради перспективы гипотетического вступления в альянс — и то лишь спустя многие годы.

По мнению Мендель, одним из путей к завершению конфликта может стать отказ украинских властей от введения собственного народа в заблуждение и от следования недостижимым максималистским целям. Она также призвала прекратить нагнетание напряжённости и отметила, что рассуждать о непобедимости особенно легко, находясь в защищённом месте — с охраной и бункером на случай ядерного удара.

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