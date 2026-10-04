Мерц неожиданно приехал в Киев в сопровождении министра экономики Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц 4 октября прибыл в Киев с визитом. О его приезде сообщают западные СМИ.
Прибытие Мерца подтверждает Reuters, опубликовавший кадры с железнодорожного вокзала Киева. На станции немецкого канцлера встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Вместе с Мерцем в Киев прибыла министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, следует из материалов Reuters.
Подробная программа визита на момент появления первых сообщений публично не раскрывалась. Не сообщалось и о полном перечне встреч, которые запланированы у германского канцлера в украинской столице.
Поездка проходит на фоне заявлений Берлина о продолжении военной и финансовой поддержки Киева. За несколько дней до визита, 1 октября, Мерц вновь говорил о необходимости помогать Украине и отдельно подчеркивал значение усиления украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщала пресс-служба правительства Германии.
Ранее германские власти также заявляли, что намерены продолжать поставки вооружений и содействовать укреплению украинской системы противовоздушной обороны.
Нынешний визит стал очередной поездкой Мерца в Киев после его вступления в должность канцлера. Во время предыдущих встреч с украинским руководством он обсуждал военную помощь, возможные гарантии безопасности, санкционное давление на Россию и перспективы урегулирования конфликта.
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