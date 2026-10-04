Мерц сделал неожиданное признание о правительстве ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что в Европейском союзе и за его пределами обеспокоены стабильностью возглавляемого им правительства после провала консерваторов на земельных выборах.

Выступая во время визита в Киев на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Phoenix, Мерц отметил, что как в ЕС, так и у многих стран-партнёров за пределами Евросоюза уже возникают некоторые вопросы насчёт стабильности германского правительства. По его словам, возможно, некоторым и внутри страны недостаточно понятно, что означало бы, если бы правительство Германии не справилось с задачами, которые оно перед собой поставило, а это, как подчеркнул канцлер, имело бы неизмеримые последствия для Европы.

В связи с этим Мерц заверил, что сделает всё, чтобы и впредь обеспечить стабильное руководство правительством, добавив, что это касается внешней, европейской, внутренней и экономической политики страны.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны ЕС начали обсуждать последствия возможной отставки Мерца с поста канцлера на фоне его политических трудностей внутри страны. По данным издания, причиной стали серия поражений правящей партии на местных выборах, которая сопровождалась историческими успехами крайне правых, а также разногласия внутри коалиции Мерца по вопросам социальной политики.

Признание канцлера прозвучало на фоне нарастающего давления как извне, так и внутри Германии, и его заверения в способности удержать стабильное руководство страной фактически стали ответом на обеспокоенность партнёров и внутренних критиков, которые всё чаще задаются вопросом о прочности правящей коалиции.

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