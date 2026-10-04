...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 5223

Мерц заявил, что не понимает позицию многих немцев по Украине

Мерц раскритиковал немцев, которые выступают против поддержки Украины

Мерц раскритиковал немцев, которые выступают против поддержки Украины
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не понимает граждан своей страны, которые выступают против поддержки Украины. Также он заявил, что не согласен с их позицией. Об этом он рассказал в интервью Die Zeit.

По словам главы правительства, он следит за результатами опросов и внимательно относится к мнению критиков. 

При этом Мерц считает, что властям следует подробнее объяснять, как помощь Киеву связана с интересами самой Германии на фоне внутренних проблем страны.

Читайте также: 

В Германии назвали причину того, что Мерц готов втянуть ФРГ в конфликт с РФ.

Киев и Берлин обсудили ассоциированное членство Украины в Евросоюзе.

Подписаться

Автор: