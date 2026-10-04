Мерц заявил, что не понимает позицию многих немцев по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не понимает граждан своей страны, которые выступают против поддержки Украины. Также он заявил, что не согласен с их позицией. Об этом он рассказал в интервью Die Zeit.

По словам главы правительства, он следит за результатами опросов и внимательно относится к мнению критиков.

При этом Мерц считает, что властям следует подробнее объяснять, как помощь Киеву связана с интересами самой Германии на фоне внутренних проблем страны.

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