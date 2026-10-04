Мерц заявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи объёмом около одного миллиарда евро, в который войдут дальнобойное оружие и ударные беспилотники, а также о выделении дополнительных трёхсот пятидесяти миллионов евро на поддержку энергетического сектора.

Выступая на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом Phoenix, Мерц сообщил, что Берлин даёт ход очередному пакету военной помощи и предоставляет средства для совместного производства дронов-перехватчиков и реактивных беспилотников. Канцлер отметил значительный технический прогресс, достигнутый за последние недели на этом направлении, и подчеркнул, что Германия поставляет дистанционные вооружения, ударные беспилотники и спутниковую технику.

Отдельно Мерц остановился на энергетической поддержке, заявив, что перед зимой оказывается помощь в размере 350 миллионов евро — на генераторы, трансформаторные подстанции и необходимые ремонтные работы, поскольку, по его мнению, предстоит, возможно, очень сложная зима. 4 октября Мерц и министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыли с необъявленным визитом в Киев, а источники в правительственных кругах Германии сообщили агентству DPA, что немецкие власти намерены передать Украине тысячи дронов-перехватчиков и финализировать договорённость о производстве дальнобойного оружия.

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