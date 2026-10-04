МИД Сирии потребовал вывода израильских войск с территории республики

МИД Сирии осудил инженерные работы Израиля в демилитаризованной зоне на сирийской территории, назвав их нарушением международного права и соглашения 1974 года о разъединении сил на Голанских высотах.

В заявлении ведомства говорится, что укрепления возводятся южнее Эль-Кунейтры, в районе так называемой линии Суфа-53. Дамаск утверждает, что работы сопровождаются присутствием израильских военных и нападениями на населённые пункты. Сирийская сторона возложила на Израиль ответственность за возможное дальнейшее обострение и вновь потребовала вывести войска с территории республики.

В МИД Сирии также заявили, что считают действия Израиля неправомерными и не признают их юридической силы. Как сообщает портал Enab Baladi, предполагаемый план предусматривает строительство земляных валов и траншей, создание наблюдательных пунктов и прокладку военной дороги.

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