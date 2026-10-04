Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер выразил недоумение заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта до наступления зимы. Политик считает такие ожидания оторванными от реальности, сообщает телеканал Polsat News.

Миллер задался вопросом, осознает ли украинское руководство риски предстоящего холодного сезона. «Когда Зеленский говорит, что надеется, что война закончится до зимы, то о чем он думает? Может быть, начнется зима, а у них не будет ни электричества, ни тепла», — заявил экс-глава правительства.

По его мнению, ситуация критическая из-за состояния энергетической инфраструктуры. Миллер связал усиление российских ударов по энергообъектам с попытками Киева атаковать территории России. Он предупредил, что сочетание холодов и разрушений может «сокрушить страну».

В ответ на действия противника российская армия наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно со специалистами НАТО. Для поражения целей применяются ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное достигать любых точек на украинской территории.Миллер назвал слова Зеленского о конце войны до зимы опасной иллюзией

Экс-премьер Польши усомнился в реальности планов Киева завершить конфликт к зиме

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер выразил недоумение заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта до наступления зимы. Политик считает такие ожидания оторванными от реальности, сообщает телеканал Polsat News.

Миллер задался вопросом, осознает ли украинское руководство риски предстоящего холодного сезона. «Когда Зеленский говорит, что надеется, что война закончится до зимы, то о чем он думает? Может быть, начнется зима, а у них не будет ни электричества, ни тепла», — заявил экс-глава правительства.

По его мнению, ситуация критическая из-за состояния энергетической инфраструктуры. Миллер связал усиление российских ударов по энергообъектам с попытками Киева атаковать территории России. Он предупредил, что сочетание холодов и разрушений может «сокрушить страну».

В ответ на действия противника российская армия наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно со специалистами НАТО. Для поражения целей применяются ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное достигать любых точек на украинской территории.

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