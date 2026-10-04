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Политика 4823

Минобороны РФ заявило об усилении ударов по ВПК Украины после слов Зеленского

МО РФ: удары по военным объектам Украины будут усилены после заявления Зеленского

МО РФ: удары по военным объектам Украины будут усилены после заявления Зеленского

Министерство обороны РФ заявило об усилении ударов по военным объектам, предприятиям военно‑промышленного комплекса Украины и сопутствующей инфраструктуре.

По данным ведомства, это решение связано с заявлением Владимира Зеленского. В нём украинский лидер сообщил, что Киев намерен наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам — в ответ на атаки по украинским объектам ВПК (в том числе по производствам беспилотников и ракетного вооружения, используемого для ударов по России) и инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.

В Минобороны РФ подчеркнули: после заявления Зеленского Вооружённые силы Российской Федерации будут наносить более интенсивные удары по военным и военно‑промышленным объектам, а также по связанной с ними инфраструктуре — как в Киеве, так и в других регионах Украины.

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Автор:
Министерство обороны ГК СК Мост Владимир Зеленский Россия Киев Владимир