Минобороны РФ заявило об усилении ударов по ВПК Украины после слов Зеленского

Министерство обороны РФ заявило об усилении ударов по военным объектам, предприятиям военно‑промышленного комплекса Украины и сопутствующей инфраструктуре.

По данным ведомства, это решение связано с заявлением Владимира Зеленского. В нём украинский лидер сообщил, что Киев намерен наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам — в ответ на атаки по украинским объектам ВПК (в том числе по производствам беспилотников и ракетного вооружения, используемого для ударов по России) и инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.

В Минобороны РФ подчеркнули: после заявления Зеленского Вооружённые силы Российской Федерации будут наносить более интенсивные удары по военным и военно‑промышленным объектам, а также по связанной с ними инфраструктуре — как в Киеве, так и в других регионах Украины.

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