Минобороны сообщило о поражении дронами целей в Черноморске и Одессе

Минобороны России сообщило об ударе беспилотников «Герань» по логистическому центру «Новая Почта» в Черноморске и дата-центру в Одессе. Об этом говорится в официальном сообщении военного ведомства.

«В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам», — отметили в Минобороны России.

Военное ведомство опубликовало кадры ударов и дало им описание. Российские военные применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия. Армия наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам. Вооруженные силы Украины используют эти объекты совместно со специалистами НАТО. Такое оружие поражает цели на всей территории Украины.

Беспилотные летательные аппараты типа «Герань» применяют для ударов по наземной инфраструктуре. Логистические центры и дата-центры играют ключевую роль в обеспечении связи и транспортировке грузов. Черноморск и Одесса являются крупными транспортными узлами на побережье Чёрного моря.

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