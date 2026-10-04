«Нас сломают»: Зеленский жёстко ответил на призывы к компромиссу с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые компромиссы с Россией приведут к разрушению государства. Так он отреагировал на предложения депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) искать точки соприкосновения для завершения конфликта, передает издание «Страна.ua».

Глава государства подчеркнул недопустимость сдачи национальных интересов. По его словам, отказ от принципиальных позиций обернется тем, что «Украину сломают». Зеленский категорически отверг идею уступок как способ достижения мира.

Накануне парламентарий призвал власти обнародовать условия возможного мирного соглашения и вынести их на общественное обсуждение. Гончаренко* признал, что требования могут быть тяжелыми, но настаивал: это не равнозначно капитуляции. В числе возможных уступок депутат называл отказ от членства в НАТО, а также вопросы языка и религии.

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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.