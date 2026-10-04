Нажим на Коттона: после спора о переводе часов Трамп раскрыл его телефон

Президент США Дональд Трамп опубликовал номер телефона сенатора Тома Коттона, который выступил против постоянного перехода страны на летнее время, передаёт Associated Press. Глава государства призвал жителей Арканзаса связаться с сенатором и выразить недовольство его позицией.

Трамп несколько раз критиковал Коттона в Truth Social из‑за законопроекта Sunshine Protection Act. Документ предусматривает отмену сезонного перевода часов и сохранение летнего времени круглый год. Президент назвал Коттона политиком, который «тормозит» инициативу, и предложил жителям штата позвонить своему сенатору.

Опубликованный номер имел код Арканзаса. Associated Press попыталось дозвониться, однако ответа не последовало — голосовая почта оказалась переполнена.

Позже Трамп вновь вернулся к теме, заявив, что постоянное летнее время даст американцам больше света во второй половине дня и избавит их от необходимости дважды в год переводить часы. Среди сторонников инициативы он упомянул главу PGA Tour Брайана Роллапа, которому, по словам президента, дополнительный свет нужен для зимних турниров.

Палата представителей одобрила законопроект в июле и направила его в Сенат. Том Коттон выступает против постоянного летнего времени, считая, что зимой это приведёт к слишком поздним рассветам. Он напомнил, что Конгресс уже вводил подобную практику, но затем отказывался от неё. В 2025 году сенатор предупреждал, что такие меры сделают зимние утра значительно темнее.

Sunshine Protection Act предусматривает возможность для штатов, которые не используют летнее время, сохранить стандартное время на своих территориях.

Associated Press отмечает, что публикация личных номеров политиков не впервые используется Трампом. В 2016 году он уже публиковал номер сенатора Линдси Грэма* (признан в РФ террористом и экстремистом) после критики со стороны политика.

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