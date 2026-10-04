«Невозможно представить»: в Германии возмутились поездкой Мерца в Киев

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель раскритиковала поездку канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев. В соцсети X она заявила, что Берлин готов направлять Украине новые миллиарды, хотя этих денег, по ее словам, не хватает внутри самой Германии.

Политик обратила внимание на проблемы пенсионных и больничных касс, а также ситуацию в энергетике. Вайдель назвала происходящее «невозможным себе представить», отметив, что новые расходы на Украину ложатся на немецких налогоплательщиков.

Мерц и министр экономики Германии Катерина Райхе 4 октября прибыли в Киев с необъявленным визитом. По данным источников DPA в правительственных кругах ФРГ, канцлер планирует объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков и производстве дальнобойного оружия для Киева.

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