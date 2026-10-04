Новая брюссельская «цветная»: нужна ли ЕС нестабильная Сербия

«Цветная революция» – это, похоже, едва не первое, что пришло на ум многим, кто взялся делать прогнозы после объявления об отставке президента Сербии Александра Вучича и назначения спикера парламента Ани Брнабич на должность и.о. И дело тут, вероятно, не только в политическом как бы пробрюссельском реноме теперь уже экс-спикера, но и в более чем очевидной готовности «боевой» части «революционеров». Сейчас это названо «Студенческий список», однако те, кто обладает хорошей памятью, могут вспомнить, например, что Сербия, кроме прочего, родина классики «цветных» технологий – движения «Отпор» и т.д. Может ли все это не «выстрелить»?

Среди главных аргументов в пользу того, что «выстрелит», недовольство Брюсселя как бы промосковской позицией Вучича в купе с нежеланием ветерана покидать командные высоты в сербской политике, его неабсолютными шансами на победу и студенческими волнениями, которые явно могут быть возобновлены в любой момент. Аргументы против тоже имеются. О них, а также о том, кого могли бы привести к власти дружины «цветной революции», «МК» поговорил с политологом, доцентом Финансового университета при Правительстве России Вадимом Трухачевым.

– Шансы Вучича на победу не безусловны, Брюсселю он не нравится, поэтому уже заговорили о «цветной революции». Вроде бы ЕС может попытаться заменить его на более лояльную Брнабич. А станет ли Европа именно в этой ситуации организовывать такой переворот? И будет ли после этого устойчивой и продолжительной власть условной Брнабич?

– Ну, прямо скажем, что ЕС не попытается протащить Брнабич, потому что она совершенно непроходима. Она совершенно безликая, и кроме того, что она лесбиянка (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ), у нее никаких достоинств политических нет – в глазах ЕС. И больше ничего. Ее в свое время Вучич и назначил премьером именно поэтому, что она совершенно безликая.

Она играет роль человека, который, как говорится, придерживается европейской повестки и тем самым убирает часть раздражения, которое у ЕС есть по отношению к Сербии. Поэтому у нее роль этакого громоотвода. Одним словом, президентом она быть не может.

– Но ситуация «цветной революции», о которой заговорили, предполагает некую подходящую альтернативную кандидатуру. А такая в Сербии есть вообще?

– Ну, как вариант это Здравко Понош – лидер прозападной оппозиции. Но этнически он наполовину хорват. Для сербов это страшная метка. Кого там могут вытащить еще, это надо сильно подумать. Но это, в общем, особого значения-то и не имеет. Потому что, имея в виду прозападную оппозицию, голосовать там – мы очень много здесь внимания личностям уделяем – готовы за любого, за любое пустое место, неважно, просто потому что Вучич надоел. Вот так это будет выглядеть, и совершенно неважно, какой будет его фамилия – Петрович, Маркович, Гайич или другая.

– Если «цветная революция» в такой вот ситуации 50 на 50 вероятна все же для Сербии, то насколько стабильным будет то правление, который в результате может установиться?

– У нас преувеличивают вероятность «майдана» в Сербии. Для Сербии и для остатков нашего влияния там страшно западное давление. А что касается «майдана», Россия должна поработать над тем, чтобы пророссийские силы были объединены так же хорошо, как прозападные. Пророссийские силы, которые могут противостоять такому «майдану», совершенно разрозненны. Хотя запрос на них там есть.

И не 50 на 50, а 25 на 75 в пользу того, что «майдана» не будет. А преемник Вучича будет испытывать давление со стороны ЕС и НАТО именно внешнее – с угрозами лишить Сербию, если она будет плохо вести себя, безвизового режима, при том, что каждый четвертый серб работает в Евросоюзе, лишить прочих плюшек, которые получает страна-кандидат на членство в ЕС. Так что опасаться здесь надо внешнего давления. И уж если брать конкретные страны, которые угрожают нашему влиянию в Сербии, то это прежде всего Австрия, Чехия и в меньшей степени Словения.

– Но все же, если представить себе человека, который будет выдвинут антиподом Вучичу, будет ли он сидеть на захваченном стуле достаточно крепко?

– Он не будет сидеть на своем стуле слишком крепко, прежде всего из-за внешнего давления. Западу не нужно устраивать «майдан» в Сербии, потому что у него слишком много рычагов влияния на нее. Географию не отменишь. То, что каждый четвертый серб работает прежде всего в Германии и в Австрии, это тоже не отменишь.