Новейшая секретная американская АПЛ, чужие коммуникации и бездны хаоса

Издание Naval News невзначай напомнило, что ВМС США и компания General Dynamics переоборудуют строящуюся подводную лодку USS Baltimore в элитную подводную лодку для ведения подводной войны, которая заменит USS Jimmy Carter 2004 года постройки и стоимостью в $3.5 млрд, супероснащенную для подводных спецопераций, электронного шпионажа и диверсий. Что в состоянии делать Jimmy Carter помимо положенных по классу ракетных атак – глубокая тайна. Но он точно обладает – кроме богатых возможностей использования подводных беспилотников и спецоборудования – также возможностью транспортировки и высадки полусотни «морских котиков».

Последнее, что стало широко известно о походах этой АПЛ, – ее видели сравнительно недавно где-то в Тихом океане. До этого, лет десять назад, информация бывала поподробней: лодка вроде бы отметилась в районах поближе к Китаю и Корейскому полуострову. Впрочем, предшественница USS Jimmy Carter, USS Parche, по слухам, успешно покушалась и на принадлежавшие СССР морские кабели связи в Охотском и Баренцевом морях.

Рассказывая в 2023 году о планах строительства новой суперлодки с ориентировочной ценой в $5,1млрд, Naval News шутило: «Внимание к подводной войне привлекли продолжающиеся усилия России по картированию подводной инфраструктуры, а также атака на газопровод «Северный поток» в Балтийском море... Нет никаких предположений о причастности подводной лодки USS Jimmy Carter к инциденту с «Северным потоком» – это была не она! – но эта атака демонстрирует актуальность таких возможностей».

Возможностями ведения «придонной войны» на коммуникациях сильно интересуется и Великобритания. У нее, правда, немного другая концепция. Там не планируют строить отдельные лодки вроде Jimmy Carter, а собираются интегрировать создаваемые в кооперации с США и Австралией в рамках блока AUKUS ударные АПЛ SSN-AUKUS с тяжелыми автономными роботами, которые все что надо будут делать на дне со своей и чужой подводной инфраструктурой.

Учитывая столь богатый бэкграунд не слишком сенсационной новости, мы все же решили обсудить ее детали с военным экспертом Василием Дандыкиным.

– Можно в принципе предположить, против кого американцы рассчитывают применять такую лодку в ближайшее время? Это Россия, Китай? А район – южные моря, Арктика?..

– Думаю, прежде всего, конечно, в том регионе, где у США особые интересы, – это азиатско-тихоокеанское направление, где у них AUCUS и все прочее. Они считают, что это их вотчина, они хотят там полностью доминировать. В Арктике тоже интересы есть, но это другая тема, и там другие возможности. Наверное, они будут там действовать с помощью обычных лодок и, конечно, с помощью авиации непосредственно. Подо льдами такое делать – очень тяжкая работа.

Думаю, все это рассчитывают использовать скорее на первом направлении. Может быть, и дальше – выходить в Индийский океан. Эта лодка, в принципе, может себе такое позволить, она океанская.

– Но тут еще вопрос: это же одна лодка, и я так понимаю, что решать какие-то задачи в глобальном масштабе она вряд ли может, скорее это что-то региональное…

– Конечно. И надо учитывать, что сейчас у Китая большие достижения в надводном флоте, но я думаю, что в подводном они еще отстают. И, полагаю, американцы, наверное, все-таки попытаются сделать еще.

– Есть мнение, что может быть актуально использование возможностей такой лодки не только для подслушивания и нарушения линий связи, но и для нарушения в том числе работы гидрофонных систем…

– Ну да, вскрытие защиты, гидрофонной системы, аналогов SOSUS и так далее, для того чтобы проникнуть в акватории рядом с крупными городами, портами – расчистить дорогу, по которой уже потом пойдут другие.