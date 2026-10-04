Оптимизация мегапроектов: Саудовская Аравия замораживает Neom Stadium

Власти Саудовской Аравии приняли решение негласно свернуть или заморозить реализацию футуристического стадиона Neom Stadium, который заявлялся как одна из центральных площадок чемпионата мира по футболу 2034 года, сообщает The Jerusalem Post. Проект предполагал возведение парящей арены на высоте более 300 метров внутри линейного горизонтального мегаполиса The Line.

Суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) пересмотрел приоритеты финансирования на фоне колоссального удорожания работ и инженерной сложности интеграции стадиона в стальные конструкции мегаструктуры. Оргкомитет турнира перенаправляет фокус на классические стадионы в Эр-Рияде и Джидде, чтобы гарантированно уложиться в жесткие сроки ФИФА.

Эксперты отмечают, что отказ от наиболее амбициозных объектов свидетельствует о переходе саудовской программы Vision 2030 к более прагматичному распределению нефтяных сверхдоходов. Официальные спортивные ведомства королевства воздерживаются от комментариев, подчеркивая общую готовность национальной инфраструктуры.

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