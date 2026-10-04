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Политика 1496

Осада Таиза: хуситы пытаются отрезать южные пригороды, встречая жесткий отпор

Правительственные войска Йемена отбили крепость Самиа и остановили окружение

Правительственные войска Йемена отбили крепость Самиа и остановили окружение
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Правительственные силы Йемена ведут непрерывные ожесточенные бои с повстанцами-хуситами движения «Ансар Аллах», пытающимися перерезать ключевые транспортные артерии и изолировать юго-западные сельские районы провинции Таиз, сообщает агентство Anadolu Agency. По данным военного командования, армейским подразделениям удалось штурмом овладеть стратегической крепостью Самиа, ликвидировав угрозу флангового обхода.

Как передает издание Arab News, за последние сутки по позициям и подкреплениям хуситов было нанесено более 70 авиационных и артиллерийских ударов. Наступление повстанцев сопровождалось интенсивным применением ударных беспилотников, четыре из которых были сбиты силами противовоздушной обороны в соседней провинции Эль-Джауф.

Бои за транспортные развязки вокруг Таиза стали самым масштабным обострением в регионе с момента формального прекращения перемирия. Удержание высот позволило правительственным войскам обезопасить коридоры подвоза гуманитарных грузов и заблокировать попытки осады города.

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Автор:
ГК СК Мост Йемен Киев

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