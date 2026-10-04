Партия премьера Латвии вырвалась в лидеры экзитполов

Партия премьер‑министра Латвии Андриса Кулбергса «Объединённый список» получила 35,6% голосов на выборах в Сейм, следует из экзитполов, опубликованных LSM. Опросы показывают, что в парламент могут пройти шесть политических сил.

Экзитпол проводили агентство LETA, LSM и Рижский университет Страдыня при методологической поддержке центра SKDS. На втором месте оказалась партия «Латвия на первом месте» с 11,3%, на третьем — «Прогрессивные» с 11,1%. «Суверенная власть / Объединение младолатышей» набрала 10,8%, Национальное объединение — 8,7%, «Новое единство» — 6,7%.

Таким образом, 5‑процентный барьер преодолевают шесть партий. В опросе участвовали более 6,5 тыс. человек на примерно 70 участках, включая 27 в Риге. При этом 30% респондентов отказались назвать свой выбор. В LSM отмечают, что особенно много таких ответов было в Земгале, где традиционно сильные позиции имеет Союз зеленых и крестьян. Поэтому его итоговый результат может оказаться выше данных экзитпола.

Опрос не учитывал досрочное голосование, которым в этом году воспользовались 11,2% избирателей, а также голоса, поданные за пределами страны. Директор SKDS Арнис Кактиньш предупредил, что эти факторы могут привести к расхождению экзитпола с официальными итогами. Профессор Латвийского университета Янис Икстенс назвал показатель «Объединённого списка» неожиданным и допустил, что его подтверждение станет «историческим успехом» партии.

Перед выборами социологические исследования показывали значительно меньший отрыв. Последний опрос SKDS для латвийского телевидения давал «Объединённому списку» 14,4%. «Суверенная власть / Объединение младолатышей» получала 9,4%, «Латвия на первом месте» — 9,2%. Financial Times отмечала, что две последние партии во многом опираются на поддержку русскоязычных избирателей.

Ни одна политическая сила, согласно прогнозам, не могла рассчитывать на большинство в 100‑местном Сейме. Кулбергс ранее исключал коалицию с «Суверенной властью / Объединением младолатышей». Лидер «Латвии на первом месте» Айнарс Шлесерс также отвергал сотрудничество с этой партией, а также с «Новым единством» и «Прогрессивными».

Кампания была сосредоточена на социально‑экономических темах — росте цен, состоянии здравоохранения и расходах на оборону. На начало 2026 года русские составляли около 23% населения Латвии — примерно 426 тыс. человек.

Предварительные результаты подсчёта голосов начнут поступать в ночь на 4 октября. Центризбирком должен утвердить окончательные итоги не позднее 19 октября.

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