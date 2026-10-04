Аналитики в области внешней политики США указывают на необходимость прагматичного использования дипломатического веса Китая для прекращения разрастающегося вооруженного конфликта вокруг Ирана. По мнению экспертов издания Responsible Statecraft, вовлечение Пекина в переговорный процесс отвечает непосредственным интересам Вашингтона как на Ближнем Востоке, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китай остается ключевым покупателем иранских углеводородов и обладает уникальными экономическими рычагами давления на иранское руководство. Прямое подключение китайских дипломатов к согласованию условий прекращения огня позволит снизить риски глобального скачка цен на энергоносители и снять чрезмерную военную нагрузку с вооруженных сил США, вынужденных концентрировать авианосные ударные группы в Персидском заливе.

Обозреватели подчеркивают, что Дональд Трамп мог бы использовать мирную инициативу Пекина как выгодную дипломатическую сделку, не поступаясь американскими союзническими обязательствами. Совместный надзор за судоходством в Ормузском проливе способен временно перевести противостояние двух сверхдержав в плоскость вынужденного прагматичного сотрудничества.

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