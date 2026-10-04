Песков объяснил цель военных учений под Челябинском

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков объяснил цель масштабных учений Вооруженных сил РФ, которые прошли в Челябинской области. Об этом он заявил в комментарии для информационной службы «Вести».

«Замысел этих учений — это отражение агрессии извне, никто никому не угрожает, обычная международная практика, Россия тоже ей следует», — сказал Песков.

Стратегические командно-штабные учения проходили в регионе с 28 сентября по 3 октября. В маневрах задействовали более 600 единиц техники. Часть этого вооружения ранее проявила себя в ходе специальной военной операции. Песков подчеркнул, что проведение подобных мероприятий является нормальной международной практикой.

Стратегические командно-штабные учения регулярно проводятся в России для отработки взаимодействия между различными родами войск и штабами. Подобные маневры позволяют военному руководству оценить боеготовность войск и проверить новые образцы вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым. Аналогичные тренировки регулярно проходят и в армиях других государств.

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