Представители подполья заявили о сбоях в поставках грузов для ВСУ по Дунаю

Закрытие портов Одессы сделало реку Дунай единственным маршрутом для доставки военных грузов ВСУ в обход Чёрного моря. Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.

«Картина речной логистики для Украины выглядит весьма затруднительно. После того как закрыли одесские порты, Дунай остался основным путём, по которому они могли принимать военные грузы в обход Чёрного моря», — рассказал собеседник агентства.

Собеседник уточнил работу этого маршрута. Инфраструктура для нужд ВСУ регулярно подвергается ударам. Поэтому путь снабжения работает с перебоями.

Также произошло рекордное обмеление Дуная из-за жары. Уровень воды упал. Баржи берут на треть или половину меньше груза. Осадка местами составляет около двух метров. Речные перевозки подорожали. Часть грузов пытаются вывезти сушей. Но объёмы черноморских портов это не закрывает. Коммерческое судоходство в портах Украины остановили с 22 июля. Данные о движении судов не отражают поставки военных грузов. Минобороны РФ регулярно сообщает о поражении сухогрузов. Эти суда используют в интересах ВСУ.

Река Дунай протекает через несколько стран Европы и впадает в Чёрное море. Речные порты на украинском участке стали ключевыми логистическими узлами после блокировки морских портов Украины. Однако мелководье и военные риски существенно ограничивают пропускную способность этого маршрута. Российские вооружённые силы регулярно наносят удары по объектам транспортной инфраструктуры. Эти объекты применяют для переброски военных грузов.

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