Полигонная «академия» «Капы»: чему учат штурмовиков мотострелкового полка

«Капа»: как из новобранца сделать бойца и не потерять его в бою

Как из новобранца, только заключившего контракт, подготовить настоящего бойца, полезного в боях СВО? Ответ на этот вопрос мне дал командир полигона 430-го мотострелкового полка с позывным «Капа».

Его военная биография необычная. После срочной службы занимался укладкой дорог в родных Набережных Челнах. Руководил крупными промышленными проектами гражданского строительства. Потом началась частичная мобилизация, и «Капа», хоть и имел бронь поступил по-мужски и отправился на фронт.

Дома его ждут супруга и две дочери.

Позывной «Капа» (в боксе — это защитная накладка на зубы) выбрал не случайно: боксом занимался профессионально на протяжении девяти лет.

На СВО начинал командиром штурмовой роты 430-го мотострелкового полка. Командование заметило организаторские качества и инженерно-строительные знания. В результате сначала занял должность коменданта учебно-тренировочного полигона, а потом стал его начальником. На фронте получил звание «лейтенант», а потом и «старший лейтенант». А еще ему вручили сертификат о прохождении обучения в рамках проекта «Время героев».

Командуя взводом, «Капа» неустанно доводил до подчиненных непреложную истину: будете относиться друг к другу, как братья, став единой фронтовой семьей, тогда сведете все смертельные риски на поле боя к минимуму.

Такой подход себя оправдал в полной мере: в его подразделении было лишь несколько боевых потерь среди того первого состава за весь период СВО. Парни до сих пор в строю и вполне эффективно сражаются с врагом.

Фото: Игорь Швыткин

«Капа» считает, что ему удалось не просто обучить своих подчиненных качественно выполнять боевую задачу, но и выживать в любых условиях. Его методу, сохранившую десятки жизней, теперь взяли на вооружение и его инструкторы, которые в наши дни на полигоне обучают новобранцев.

Современный полигон, как рассказал «Капа» - это шесть учебных точек. Личный состав обучается различным тактическим приемам. На одном поле одновременно может заниматься от ста до ста двадцати человек.

Военнослужащие отрабатывают передвижение по лесополосе, ведение боя в условиях городской застройки, а также обучаются действиям на рубежах первичного закрепления.

Имеется мотодром для освоения легкой колесной техники.

Особая учебная точка — для отработки противодействия вражеским беспилотникам. Там ведется стрельба по быстро двигающимся мишеням.

Фото: Игорь Швыткин

Предусмотрены максимально аспекты психологической подготовки. В момент учебного боя включаются стрессовые и тревожные звуки для адаптации будущего штурмовика. К особенностям суровой подготовки пехотинца переднего края можно отнести и использование трупов животных. Запах гнили не должен отвлекать солдата от исполнения основных обязанностей.

Тактические инструкторы обучают огневой подготовке, передвижению в составе штурмовых групп при осаде, например, населенных пунктов или тех же опорников. Военные инженеры учат действиям на минных полях, показывают, как можно нейтрализовать мины, боеприпасы или растяжки. Вместе с новобранцами копают «лисьи норы» в траншеях, оборудуют блиндажи и демонстрируют правильную маскировку. При этом обучаемым надо уложиться в нормативы.

Но настоящие экзамены штурмовикам предстоит сдать в настоящем бою. «Капа» и его инструкторы делают все, что тот самый важный экзамен бойцы выдержали достойно.