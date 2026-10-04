Польша и Румыния отказались помогать Украине с экспортом зерна

Польша и Румыния отказались помогать Украине в экспорте зерна. Об этом пишет издание Politico. Киев не может вывезти миллионы тонн продукции. Российские атаки заблокировали порты на Чёрном море.

«У фермеров не остается средств для посева озимых культур на следующий год, а посевные площади сократятся на 40 %», — предупреждают в Киеве.

Киев потребовал у Брюсселя увеличить транзит сельхозпродукции через Евросоюз. Украинская сторона также запросила более 1 млрд $ на покрытие транспортных расходов. Текущие возможности позволяют экспортировать через Европу менее половины зерна.

Европейцы ответили отказом. Польша и Румыния заявили о невозможности дальнейшей помощи. Ранее Польша, Словакия и Венгрия запретили импорт украинского зерна. Варшава и Бухарест опасаются нанести ущерб собственному сельскому хозяйству. Избыток зерна и низкий уровень воды в Дунае перегружают порты Румынии. Это мешает румынским фермерам продавать продукцию. Польша не планирует увеличивать транзит. Страна не может удвоить количество поездов и мощность портов. Politico подчеркивает разрыв между заявлениями ЕС и внутриполитическими реалиями.

Украина традиционно является крупным экспортером зерна на мировом рынке. Порты на Чёрном море обеспечивали основной объём поставок. После начала конфликта логистические маршруты сместились в сторону стран Евросоюза. Однако пропускная способность сухопутных и речных границ существенно ниже морских терминалов. Это создаёт напряжение в торговых отношениях между Украиной и соседними государствами.

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