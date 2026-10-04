Польша отвергла призыв РФ эвакуировать посольство из Киева

Министерство иностранных дел Польши выступило с официальным заявлением, отвергнув призыв Москвы к иностранным дипломатическим миссиям и зарубежным гражданам покинуть Киев, сообщает агентство Anadolu Agency. В Варшаве подчеркнули, что польское посольство продолжит функционировать в украинской столице в обычном режиме.

В Варшаве напомнили, что подобные демарши не окажут влияния на позицию польского руководства.

Заявление последовало за предупреждением МИД РФ об опасности нахождения иностранцев вблизи административных и военных объектов Киева. Польская сторона подтвердила непоколебимость союзнической солидарности с народом Украины.

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