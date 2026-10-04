Посевная на Украине оказалась под серьёзной угрозой

Украине может потребоваться уменьшить посевные площади на 35–40%, если до весны не удастся увеличить поставки продукции на европейские рынки. Об этом Politico сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

По его словам, в стране растут запасы зерна и растительного масла, однако найти покупателей на эту продукцию не удаётся. Из-за нехватки средств аграриям становится сложнее подготовиться к посеву озимых культур. Высоцкий предупредил, что при сохранении такой ситуации площадь посевов может значительно сократиться.

В публикации также говорится о трудностях с вывозом украинской продукции. По данным издания, с 22 июля порты Одессы, Черноморска и Южного не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Ранее через них проходила значительная часть экспорта зерна и продукции металлургической отрасли.

Сейчас сельхозпродукцию отправляют альтернативными маршрутами — через дунайские порты, румынскую Констанцу, а также по железным и автомобильным дорогам в направлении западной границы. Эти способы перевозки обходятся дороже, а на сухопутных пунктах пропуска, как отмечается в материале, возникают серьёзные затруднения.

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