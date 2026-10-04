Экс-подполковник США назвал отказ от компромисса по Украине позором на столетия

Отказ западных стран искать компромисс по Украине может стать «позором на столетия». Такое мнение 3 октября высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X, где он вновь раскритиковал подход западных политиков к урегулированию конфликта.

Главным тезисом Дэвиса стало утверждение, что западные государства неоднократно отвергали дипломатические возможности, тогда как Россия, по его словам, демонстрировала готовность к переговорам. Он отметил, что каждый шанс на мир сопровождался отказом западных стран от компромисса.

В своём сообщении Дэвис заявил, что выбор в пользу продолжения боевых действий приведёт к тяжёлым последствиям для Украины. По его оценке, нежелание западных политиков использовать дипломатические инструменты станет «несмываемым пятном» в истории.

Отставной подполковник уже делал подобные заявления ранее. Он неоднократно критиковал позицию западных стран и выступал за поиск путей для прекращения конфликта.

1 октября президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» также говорил о необходимости добиваться мирных договорённостей без новых потерь и искать возможности для остановки боевых действий.

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