Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд резко отозвался о визите канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев. В социальной сети X он назвал немецкого политика самым непопулярным главой правительства за всю историю страны, сообщает издание.

Прауд заявил, что Мерц не понимает национальных интересов Германии и руководствуется исключительно личными мотивами ради политического выживания. Дипломат также добавил, что в Европе нет лидеров, которые ставили бы благополучие своих граждан на первое место.

Фридрих Мерц вместе с министром экономики Катариной Райхе прибыли в украинскую столицу в воскресенье с необъявленным визитом. Поездка проходит на фоне критики со стороны российских властей. Представитель МИД России Мария Захарова ранее связала этот шаг с падением рейтингов канцлера и сравнила его действия с поведением убийцы, возвращающегося на место преступления.

Кроме того, газета Politico сообщила о серьезных разногласиях между Берлином и Киевом. Издание указывает, что визит омрачен различными взглядами сторон на перспективы вступления Украины в Европейский союз.

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