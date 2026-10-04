Правый марш Европы: политологи оценили консолидацию консерваторов

Ведущие европейские аналитические центры и обозреватели подводят итоги серии региональных выборов в странах ЕС, констатируя продолжающееся укрепление позиций правопопулистских и национально-консервативных партий. В центре дискуссий — способность правых сил выстраивать устойчивые коалиции в национальных парламентах и Европарламенте.

Эксперты подчеркивают, что традиционные центристские партии вынуждены перенимать элементы правой повестки, прежде всего в вопросах ужесточения миграционного контроля, пересмотра темпов «зеленого перехода» и сохранения бюджетного суверенитета. В то же время среди самих правых движений сохраняются глубокие разногласия по внешнеполитическому вектору и помощи Украине.

Политологи отмечают, что европейский политический ландшафт окончательно фрагментировался. Консервативный фланг превратился из маргинальной оппозиции в ключевого игрока, без которого невозможно формирование правительственных кабинетов в большинстве столиц блока.

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