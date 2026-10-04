Американский журналист Джексон Хинкл выразил солидарность с высказыванием Владимира Путина о ситуации в Европе — президент озвучил его в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

В соцсети X Хинкл написал: «Путин прав, Европа разваливается». Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что Европу не требуется разваливать — она, по мнению Путина, способна прийти к этому самостоятельно.

Президент также обратил внимание на нарастающие экономические трудности в странах региона. Среди ключевых проблем он назвал падение уровня жизни населения и рост безработицы.

Заявление прозвучало в четверг на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай».