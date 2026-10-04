После выборов в сейм Кулбергс атаковал Россию и попросил финансирование от ЕС

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов в сейм выступил с резкими заявлениями в адрес России и призвал европейские страны выделить дополнительные средства. Об этом передаёт портал LRT.

Главным тезисом Кулбергса стало утверждение, что страны восточного фланга НАТО усилили оборону сильнее большинства европейских государств. Он перечислил Балтию, Финляндию, Польшу и Румынию, заявив, что эти государства вкладывают в безопасность больше других.

Премьер также обратился к европейским партнёрам с просьбой о финансовой поддержке. По его словам, Латвии необходимы дополнительные ресурсы из‑за угрозы, которую он связывает с восточным соседом, подразумевая Россию. Кулбергс подчеркнул, что без устойчивой экономики невозможно обеспечить надёжную границу Евросоюза.

Голосование по выборам сейма 15 созыва прошло накануне. После обработки трёх процентов бюллетеней партия «Объединённый список», которую возглавляет Кулбергс, получила 30,05% голосов.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой и не видит для этого оснований. Он отмечал, что западные политики используют тему российской угрозы для давления на собственное население.

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