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Политика 3271

Президент Финляндии оценил вероятность войны с Россией

Стубб заявил, что не видит признаков подготовки нападения России на Финляндию

Стубб заявил, что не видит признаков подготовки нападения России на Финляндию
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Хельсинки не располагает данными, указывающими на подготовку российского нападения. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

Стубб отметил, что в европейских дискуссиях, по его мнению, иногда смешивают возможные сценарии развития событий и оценку реальной угрозы. 

Он подчеркнул, что Финляндия внимательно следит за ситуацией у своей протяжённой границы с Россией и сообщит, если заметит изменения.

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