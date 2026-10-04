Президент Финляндии оценил вероятность войны с Россией

Стубб заявил, что не видит признаков подготовки нападения России на Финляндию

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Хельсинки не располагает данными, указывающими на подготовку российского нападения. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

Стубб отметил, что в европейских дискуссиях, по его мнению, иногда смешивают возможные сценарии развития событий и оценку реальной угрозы.

Он подчеркнул, что Финляндия внимательно следит за ситуацией у своей протяжённой границы с Россией и сообщит, если заметит изменения.

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