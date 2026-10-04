Президент Сомали назвал условие для доступа Эфиопии к портам

Сомали готова открыть для Эфиопии доступ к двум или трём портам для внешней торговли. Об этом президент страны Хасан Шейх Мохамуд заявил в интервью Al Jazeera.

По его словам, условия использования портовой инфраструктуры можно закрепить в двусторонних экономических соглашениях, включая тарифы и сборы. Могадишо не возражает против коммерческого доступа соседней страны к морю, если договорённости будут достигнуты с уважением к суверенитету Сомали. Как отметил Мохамуд, Эфиопия сообщила о своей потребности в таком доступе, но официального запроса пока не направляла.

В январе 2024 года Аддис-Абеба подписала меморандум с Сомалилендом, предусматривавший предоставление Эфиопии выхода к побережью Аденского залива. Сомалийские власти сочли соглашение нарушением территориальной целостности страны. В декабре при посредничестве Турции стороны договорились урегулировать разногласия и начать переговоры о коммерческом доступе Эфиопии к морю на условиях уважения суверенитета Сомали.

Читайте также:

Красное море под замком: Сомали блокирует военное присутствие Израиля.

После обрушения на шахте под завалами находятся пять горняков.