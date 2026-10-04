Президент Сомали заявил, что не допустит присутствия Израиля

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что власти страны не согласятся на присутствие Израиля на сомалийской территории. По его утверждению, Израиль заинтересован в создании военно-морской базы в Бербере и использовании местного аэропорта.

Мохамуд считает, что таким образом Израиль намерен укрепить свои позиции рядом со странами Персидского залива и Ираном. «Мы не допустим израильского присутствия ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул президент Сомали.

Бербера находится в Сомалиленде, который объявил о независимости от Сомали в 1991 году, однако власти в Могадишо продолжают считать эту территорию частью страны. В декабре 2025 года Израиль первым среди государств — членов ООН признал независимость Сомалиленда.

Власти Сомалиленда отвергли заявления Мохамуда о возможном использовании Берберы как площадки для атак на другие государства. При этом в регионе подтвердили развитие дипломатических отношений с Израилем.

Бербера расположена на побережье Аденского залива напротив Йемена, недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива — одного из важнейших маршрутов международного судоходства между Красным морем и Аденским заливом.

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