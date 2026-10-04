Пробелы безопасности: Израиль признал отсутствие проверок пилотов-иностранцев

Силовые ведомства и службы авиационной безопасности Израиля столкнулись с жесткой критикой после попытки захвата пассажирского лайнера Flydubai, следовавшего в Тель-Авив. Представители израильских спецслужб публично признали, что регламенты безопасности страны не предусматривают проведения фоновых проверок благонадежности иностранных пилотов международных авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорт Бен-Гурион.

По существующим международным правилам гражданской авиации проверка биографии и психологического состояния летного состава возлагается исключительно на страну регистрации авиакомпании. Однако инцидент, когда оманский второй пилот попытался направить борт со 174 пассажирами в пике, заставил израильских экспертов по контртерроризму требовать немедленного пересмотра всех протоколов допуска.

Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне готовит специальное слушание с участием руководства «Шин Бет» и министерства транспорта. Аналитики настаивают на введении предварительного скрининга экипажей перед входом воздушных судов в израильское воздушное пространство.

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