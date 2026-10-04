Президент России Владимир Путин подарил часы участнику учений «Центр-2026». Военный ранее представил главе государства образцы вооружения на выставке. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».
«На память. Поздравляю», — произнёс глава государства во время вручения подарка.
Обход экспозиции проходил на полигоне Чебаркульский. Российского президента знакомили с образцами вооружения и специальной техники. Один из участников осмотра завершил свое выступление. Он попрощался с главой государства и начал удаляться.
Руководитель протокола президента Владислав Китаев напомнил о планируемом вручении подарка. Президенту передали подарочный пакет. Глава государства лично вручил его военному.
Учения «Центр-2026» относятся к категории стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил РФ. Полигон Чебаркульский расположен в Челябинской области. Он регулярно используется для проведения масштабных и серьёзных военных тренировок. Также там демонстрируют новейшие образцы военной техники.
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