Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником. Глава государства отметил их вклад в защиту безопасности страны. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Сегодня личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам, подразделениям, участвующим в специальной военной операции», — говорится в телеграмме президента.

Российский лидер призвал наращивать возможности орбитальной спутниковой группировки. Также необходимо развивать наземную инфраструктуру. Страна должна разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооружений. Важно проводить перспективные исследования. Путин подчеркнул наличие у России надежного ракетно-космического щита. Этот щит поддерживает глобальный стратегический паритет. Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении боевой мощи Армии и Флота. Также он отметил важность реализации национальной космической программы.

День Космических войск в России отмечают 4 октября. Эта дата связана с запуском первого в мире искусственного спутника Земли в 1957 году. Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил РФ. Они обеспечивают работу систем предупреждения о ракетном нападении. Также в их задачи входит запуск военных спутников на орбиту. Всё это нужно для поддержания обороноспособности государства.

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