Разыскиваемого по громкому делу о выборах задержали в Абхазии

Разыскиваемого по делу о финансировании выборов задержали в Абхазии

В Абхазии задержали Гарри Цвижбу, которого ранее объявили в розыск по делу о нарушениях при финансировании избирательной кампании. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

По данным ведомства, Цвижбу задержали сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии по поручению прокуратуры Сухума. Его подозревают в нарушении порядка финансирования кампании кандидата в депутаты местного самоуправления. В Генпрокуратуре уточнили, что задержание стало результатом «совместных оперативно-разыскных мероприятий».

Уголовное дело связано с событиями 5 ноября 2025 года в редакции газеты «Абхазский вестник» в Сухуме. В материалах фигурируют граждане России Иван Рева, Петр Тимофеев и Дмитрий Будыкин. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Цвижбу объявили в розыск 3 февраля 2026 года. В ближайшее время суд должен решить вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее учредитель «Абхазского вестника» Ахра Смыр рассказывал, что издание финансировалось из личных средств и добровольных пожертвований группы единомышленников. Цвижба был ее координатором. В ноябре газету ликвидировали.

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