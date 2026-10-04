Республиканцев встревожило падение рейтинга Трампа перед выборами

За четыре недели до дня промежуточных выборов в США все больше республиканцев в Палате представителей в частном порядке опасаются, что их шансы сохранить большинство тают, и начинают задумываться о том, как ограничить масштабы потенциальной победы демократов.

По словам более десятка источников, знакомых с ходом обсуждений, республиканцы в Палате представителей с тревогой наблюдают за падением рейтинга президента Дональда Трампа по результатам их собственных внутренних опросов, в том числе в традиционно «красных» штатах, сообщает CNN Politics.

Теперь Республиканская партия в Палате представителей переходит в режим «сортировки». Республиканцы обсуждают возможность отказа от финансирования избирательных кампаний в штатах, где, по их мнению, победить будет слишком сложно, в том числе в Айове, где баллотируется член Палаты представителей Марианнетт Миллер-Микс, в Нью-Джерси, где баллотируется член Палаты представителей Том Кин, и в Небраске, где освободилось место в Конгрессе.

Но у Республиканской партии огромное преимущество в финансировании, и не все республиканцы настроены пессимистично. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон «абсолютно уверен», что сможет сохранить большинство в Палате представителей, и не собирается отказываться от борьбы за места в Конгрессе, по словам его политического помощника. Джонсон только что вернулся из Нью-Джерси и, по словам его команды, планирует на следующей неделе встретиться с Миллер-Микс в Айове.

Республиканская партия в Палате представителей также категорически отрицает, что большинство потеряно. «За 30 дней до выборов республиканцы в Палате представителей перешли в наступление и на финишной прямой тратят больше средств, чем демократы, в каждой гонке, — заявил представитель Национального комитета Республиканской партии по выборам в Конгресс Уилл Кайли. — Республиканцы в Палате представителей бросят вызов истории и одержат победу».

Растущее беспокойство среди республиканцев отражает мрачную ситуацию в стране, которая вызывает тревогу по всей стране, указывает CNN Politics. Республиканцы в Сенате внезапно оказались в оборонительной позиции в таких «красных» штатах, как Канзас, где борьба за контроль над обеими палатами Конгресса только начинается. Трамп также проводит предвыборную кампанию по всей стране, посещая штаты с более конкурентной конкуренцией, такие как Огайо, а также «красные» штаты, такие как Техас, Оклахома и Алабама.

«Есть много напряженных гонок, и трудно что-то предсказать, — сказал на этой неделе уходящий в отставку член Палаты представителей от Республиканской партии Дэн Ньюхаус, говоря о шансах своей партии, но при этом признал: — Доступность — это очень важно. Люди каждый день видят цены на бензин».

Ньюхаус сказал, что его партия работает над решением проблем, связанных с ростом стоимости жизни, но при этом отметил: «Сейчас многим в сельской Америке приходится нелегко — и я могу говорить об этом не только как представитель сельской местности, но и как американец, живущий в любом другом регионе страны».

Многие республиканцы признались в интервью CNN, что ухудшение ситуации в стране, вызванное стремительным ростом цен на дизельное топливо, устойчивой инфляцией и растущим недовольством войной с Ираном, в значительной степени не зависит от них на столь позднем этапе предвыборной гонки. По их словам, их стратегия теперь сосредоточена на том, чтобы не дать демократам получить большинство, а это практически невозможно, если в следующем году пост спикера Палаты представителей достанется Хакиму Джеффрису.

Лишь немногие республиканцы считают, что их партия потерпит сокрушительное поражение, и демократы получат более 30 мест. И некоторые считают, что у них все еще есть возможность сохранить свое незначительное большинство, особенно если цены на горючее значительно упадут в течение следующих четырех недель.