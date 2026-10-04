Вы знали, что в минобороны Эстонии вслед за украинскими телеграм-каналами стали писать «Россия» со строчной буквы, а в Латвии запрещают общественным СМИ вещание на русском языке с 2027 года? У нас то ли в ответ на это, то ли по недоразумению в столовой Госдумы переименовали «котлету по-киевски» в «котлету с маслом». Пока еще не «получай фашист гранату от советского солдата», как сказал Путин, но можно ведь и дождаться.

В Киеве в субботу впервые за все время СВО начался митинг с требованием к Зеленскому остановить боевые действия и начать с Россией мирные переговоры. Случилось чего?

Пожалуй, напомню в очередной раз, что в бытность свою главкомом ВСУ Залужный еще в 2022 году написал статью о задачах Украины в войне. Одной из главных задач были дальние удары по городам России, в первую очередь по Москве, что «россияне почувствовали войну» и начали требовать от Кремля ее прекращения.

Собственно, мы дождались того момента, когда ВСУ начали такие удары наносить. Но вот теперь началась «ответка». Пугали-предупреждали-обещали, и вот реально началась.

На Украине прекратила действовать одна из основных отраслей страны — металлургия. Ни одной тонны стали не выплавляется — заводы разбиты ударами наших ракет и дронов. Аграрный сектор — еще одна из основных отраслей — не может реализовать продукцию из-за почти полного прекращения морской торговли. После ударов по нашим складам крупнейших маркетплейсов, Россия быстро расширила перечень целей, включив туда украинские продовольственные и фармацевтические склады, АЗС, гражданские поезда, автотранспортные предприятия и дата-центры. За первые восемь месяцев 2026 года Киевский регион потерял около 900 тысяч кв. м современных складов (с начала СВО здесь было уничтожено около 1,5 млн кв. м, или 68% довоенного складского фонда). С начала 2026 года российскими ударами были повреждены 310 локомотивов против 227 за весь предыдущий период.

И вот начались удары по мостам в Киеве. С четверга под удары попали уже четыре моста — Южный мост, мост Метро, мост Патона и Северный (переименованный из Московского) мост. Это вообще фантастический какой-то сдвиг в тактике наших ударов. Киев, конечно, не парализован, но серьезные проблемы с движением уже есть. Да, уничтожить мосты сложно, но вывести из строя, как показывает практика, вполне реально. Главное — не останавливаться на достигнутом.

А NYT стращает, что Россия якобы готовится к крупнейшему удару по энергетике Украины — до 1000 ракет, дронов и авиабомб. План предусматривает три этапа атак. Сначала — удары по подстанциям возле западной границы, через которые Украина получает электроэнергию из Европы. Затем — атаки на гидроэлектростанции. На третьем этапе — удары по распределительным устройствам возле трёх действующих АЭС, чтобы отключить их от энергосистемы.

Отдельно РФ планирует атаковать систему водоснабжения — насосные станции и очистные сооружения. Конечная цель, согласно документу, — лишить крупные украинские города электричества, тепла и воды, что должно спровоцировать гуманитарный кризис.

На этом фоне Зеленский со ссылкой на ГУР заявил, что якобы Путин отдал приказ снять любые ограничения на проведение атак по Украине и сказал военным, что теперь нет никаких правил. Очень бы хотелось, чтобы Зеленский не врал, как обычно. Чтобы это и было - «получай фашист гранату от советского солдата».

Потому что митинг в Киеве пока хиленький вышел. Много еще работы.

А ведь украинский кризис — это частный случай того «поликризиса» в мире, о котором Путин говорил на неделе, выступая на Валдайском клубе. Того идеального шторма, который вызван одновременно и скачком в технологическом прогрессе (в первую очередь ИИ и биотехнологии) и неизбежным историческим процессом становления многополярного мира. Если совсем уж упрощать — именно нежелание «старого» мира расставаться гегемонией и вызывает политическую напряженность, переходящую в вооруженные конфликты.

Которые, как сказал Путин, «неизбежно будут». И адрес ближайшего такого конфликта, похоже, уже понятен. В Прибалтике русофобия разгоняется не просто так. Не просто так там не хотят слышать Россию (как в свое время не хотели слышать в вопросе Украины), которая говорит, что это будет уже совсем другая война.

Очень зря. Ведь Россия, похоже, снимает белые перчатки.