Россия удивила Китай реакцией на возможную перепродажу Турцией С-400

Возможная продажа Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 третьей стране вызвала активное обсуждение за рубежом. Китайские военные аналитики обратили внимание на реакцию Москвы, которая, по их оценке, оказалась значительно спокойнее и прагматичнее, чем можно было ожидать.

Турция приобрела российские С-400 примерно за 2,5 млрд долларов. Однако комплексы практически не используются и на протяжении нескольких лет остаются одним из наиболее спорных вопросов в отношениях Анкары с ее союзниками по НАТО.

Как утверждается в китайском издании Baijiahao, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность реэкспорта приобретенных у России систем в третью страну. По версии авторов публикации, такой шаг мог бы помочь Анкаре снизить напряженность в отношениях с партнерами по Североатлантическому альянсу, прежде всего с США.

Вашингтон ранее резко выступал против покупки Турцией российских систем ПВО. На этом фоне китайские обозреватели назвали С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов одним из самых дорогостоящих фактически неиспользуемых военных активов Турции.

Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва не получала от Анкары официального обращения по поводу возможной перепродажи комплексов.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства дал понять, что в случае поступления такого запроса Москва готова его рассмотреть. Одним из ключевых условий, согласно приведенной позиции, должно стать перемещение С-400 в государство, дружественное России.

Именно эта реакция, как отмечают китайские аналитики, стала неожиданностью. Вместо публичных протестов и жестких предупреждений Москва фактически обозначила готовность обсуждать дальнейшую судьбу уже поставленных Турции комплексов.

Авторы Baijiahao считают, что Россия таким способом пытается не препятствовать возможной сделке, а сохранить контроль над тем, кому в конечном итоге могут достаться системы. По их мнению, Москва заранее дала понять, что перепродажа может обсуждаться, однако потенциальный получатель должен устраивать российскую сторону.

Отдельное внимание китайские журналисты уделили опасениям, связанным с возможностью попадания С-400 в распоряжение США или структур, тесно связанных с Вашингтоном.

На первый взгляд такая перспектива могла бы создать для Москвы серьезные технологические риски. Американские специалисты теоретически получили бы возможность детально изучить российскую систему противовоздушной обороны и попытаться определить особенности ее работы.

Однако китайские аналитики полагают, что в России такой сценарий заранее учитывали. Они утверждают, что экспортные версии сложных российских вооружений создаются с учетом необходимости защиты критически важных технологий.

По версии Baijiahao, ключевые технические решения изолированы таким образом, чтобы даже получение готового экспортного комплекса не позволяло полностью раскрыть технологии, применяемые в российских системах.

Поэтому спокойствие Москвы авторы материала связывают не с отсутствием потенциальных рисков, а с уверенностью в существующих механизмах защиты экспортных вооружений.

Китайские обозреватели также усмотрели в позиции Лаврова политический расчет. Если С-400 действительно будут переданы другому дружественному России государству, новый владелец комплексов все равно будет нуждаться в техническом обслуживании, запасных частях и другой поддержке производителя.

В таком случае у России появится долгосрочный канал военно-технического сотрудничества с новым покупателем. По мнению авторов публикации, это может одновременно способствовать сближению Москвы с государством, которое получит С-400, и обеспечивать дополнительные доходы от обслуживания поставленных систем.

Таким образом, китайские аналитики считают, что возможная перепродажа турецких С-400 сама по себе не обязательно станет для России потерей. При определенных условиях Москва может превратить ситуацию в инструмент сохранения влияния на дальнейшую эксплуатацию комплексов и развития отношений с их новым владельцем.

Читайте также:

Забытый на 38 лет образец ДНК вывел следствие на убийцу Золотого штата

Британский экс-посол приехал в Россию спустя 20 лет и удивился увиденному

Российское золото нашло крупный рынок в Азии после санкций Запада

В США оценили последствия возможного конфликта России и Британии

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX