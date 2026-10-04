Россия усилила наблюдение за ракетоопасными направлениями из космоса

Минобороны заявило о готовности Космических войск к ракетным угрозам

Космические войска России располагают эффективной системой орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений. Об этом информирует Минобороны РФ, распространившее сообщение в воскресенье.

Главный факт — в войсках действует комплекс подготовки запусков и управления отечественными космическими аппаратами, а также система глобального мониторинга космической обстановки. Ведомство подчёркивает, что эти средства обеспечивают постоянное наблюдение за ракетными угрозами.

По данным министерства, среди ключевых задач Космических войск — готовность к применению систем предупреждения о ракетном нападении, контроль космического пространства, запуск и управление аппаратами российской орбитальной группировки. Военные также осваивают новые образцы вооружения и техники, поступающие в части.

Отдельным направлением названа реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а также пусков межконтинентальных баллистических ракет. Ведомство отмечает, что Космические войска решают широкий спектр задач: наблюдают за обстановкой в космосе, выявляют угрозы, передают достоверную информацию о стартах баллистических ракет и обеспечивают работу космических систем.

Минобороны напомнило, что 4 октября Космические войска отмечают профессиональный праздник — 69‑ю годовщину со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Именно специалисты, обеспечившие тот исторический полёт, стали основой нынешнего рода войск.

Сегодня Космические войска входят в состав Воздушно‑космических сил и выполняют задачи в структуре 15‑й армии особого назначения. В неё входят Главный испытательный космический центр имени Германа Титова, центр предупреждения о ракетном нападении, центр разведки космической обстановки и части космодрома Плесецк. Подготовку офицеров осуществляет Военно‑космическая академия имени А. Ф. Можайского.

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