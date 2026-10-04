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Политика 2572

Российская авиация атаковала место размещения ВСУ

МО РФ заявило об ударе по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области

МО РФ заявило об ударе по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Минобороны России в своем канале в "Макс" сообщило об ударе авиации по месту временного размещения украинского подразделения в Крутояровке Днепропетровской области. 

По данным ведомства, для атаки применили авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

В министерстве утверждают, что целью был пункт дислокации 425-го отдельного штурмового полка ВСУ и что объект поражён. В подтверждение ведомство опубликовало кадры объективного контроля.

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