Щит для инвестиций: Пекин призвали создать систему защиты активов за рубежом

Ведущие китайские экономические аналитики и государственные советники выступили с призывом ускорить формирование комплексной институциональной системы для защиты стремительно расширяющихся зарубежных интересов и коммерческих активов КНР, передает издание The Straits Times. Поводом для дискуссии стало усиление внешнего тарифного давления и санкционных ограничений со стороны США и Евросоюза.

Специалисты подчеркивают необходимость создания единого контура координации между Государственным комитетом по развитию и реформам (NDRC), Министерством коммерции и органами госбезопасности. Механизм призван не только оценивать риски утечки чувствительных технологий и данных, но и вырабатывать ответные меры правовой защиты при заморозке китайских инвестиций за рубежом.

По оценкам экспертов, масштабы инициативы «Один пояс, один путь» и активность транснациональных корпораций КНР требуют создания собственных инструментов страхования рисков и юридического сопровождения. Реформа нацелена на балансирование между выходом на новые рынки и гарантированием экономической безопасности государства.

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