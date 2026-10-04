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Политика 1106

Щит для инвестиций: Пекин призвали создать систему защиты активов за рубежом

Китайские эксперты требуют расширить правовые механизмы контроля экспансии

Китайские эксперты требуют расширить правовые механизмы контроля экспансии
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Ведущие китайские экономические аналитики и государственные советники выступили с призывом ускорить формирование комплексной институциональной системы для защиты стремительно расширяющихся зарубежных интересов и коммерческих активов КНР, передает издание The Straits Times. Поводом для дискуссии стало усиление внешнего тарифного давления и санкционных ограничений со стороны США и Евросоюза.

Специалисты подчеркивают необходимость создания единого контура координации между Государственным комитетом по развитию и реформам (NDRC), Министерством коммерции и органами госбезопасности. Механизм призван не только оценивать риски утечки чувствительных технологий и данных, но и вырабатывать ответные меры правовой защиты при заморозке китайских инвестиций за рубежом.

По оценкам экспертов, масштабы инициативы «Один пояс, один путь» и активность транснациональных корпораций КНР требуют создания собственных инструментов страхования рисков и юридического сопровождения. Реформа нацелена на балансирование между выходом на новые рынки и гарантированием экономической безопасности государства.

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Автор:
Евросоюз - ЕС ГК СК Мост Киев США

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