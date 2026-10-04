Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к западным партнерам с призывом увеличить инвестиции в системы противовоздушной обороны страны. Поводом стали регулярные удары Вооруженных сил России по мостовой инфраструктуре Киева, передает «РБК-Украина».

Глава МИД констатировал, что российская армия систематически атакует транспортные узлы столицы. Его заявление прозвучало на фоне сообщений Минобороны РФ о поражении Северного автотранспортного моста в воскресенье. Эта переправа критически важна для переброски войск и логистики военных грузов ВСУ.

За последние дни российские войска также нанесли удары по Южному мосту. Обе эти артерии использовались украинской армией для доставки вооружений в Донбасс. После атак власти были вынуждены ограничить движение в городе, что привело к транспортному коллапсу.

Издание «Инсайдер» сообщает о массовом оттоке жителей из украинской столицы на фоне разрушения инфраструктуры. Ранее The New York Times предупреждала, что перекрытие киевских мостов обернется для Украины серьезными логистическими проблемами.

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